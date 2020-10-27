Кабинет министров Украины перенаправил 61,5 млн грн из проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог во Львовской области

Как передает Politeka.net, об этом говорится в распоряжении Кабмина.





Средства также получило Минобразования на реставрацию главного корпуса ЛНУ им.Ивана Франка в сумме 20 млн грн, создание международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета в сумме 7,2 млн грн и реставрацию староакадемического корпуса Братского монастыря в сумме 6 млн грн.

Такое решение правительства не осталось без внимания "Слуг народа". Так, Максим Бужанский призвал коллег перейти к действиям, чтобы пресекать такие решения правительства Дениса Шмыгаля.

"Аккуратно сняв с программы усовершенствования молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний 105 миллионов гривен, шесть из них Кабмин направил на ремонт монастыря. Коллеги-народные депутаты, мы либо запрещаем Шмыгалю быть Шмыгалем, либо соучастники вот этого всего, молчаливые", - написал нардеп.

Депутат Александр Дубинский был более резок:

"П**дить на онкобольных нельзя! — справедливо решил Шмыгаль, и перераспределил 100 миллионов гривен из Фонда борьбы с онкозаболеваниями на дороги. — Отсюда п**дить можно", - высказался он на своем Telegram-канале.

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