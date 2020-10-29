Бывший помощник Леонида Кравчука Валерий Бабич умер от коронавируса



Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-секретарь Украинского союза промышленников и предпринимателей Марина Кинах на своей странице в Facebook.

Бывший политик ушел из жизни на 67 году. Причиной смерти называют коронавирусную болезнь.

"Сегодня от этой страшной болезни ушёл человек большого сердца, добрейшей души, огромного ума - Валерий Георгиевич Бабич... Первый президент АТ "Украинская финансовая группа" вице-президент Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко, народный депутат, общественный и политический деятель, а главное - очень хороший Человек! Мои искренние соболезнования всей большой дружной семье... Скорблю вместе с вами... ", - написала Марина Кинах.

Отметим, что с 1994 он являлся внештатным советником президента Украины Леонида Кравчука по вопросам рыночной экономики.

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Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

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