Глава ТКГ в Минских переговорах Леонид Кравчук рассказал о новом условии, которое выдвинула РФ украинской стороне



По его словам, на последней видеоконференции, которая проходила в среду, 28 октября.



"Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности — нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту — как менять ситуацию в течение многих лет вперед", — рассказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Политик подчеркнул, что это предложение украинская сторона обсудит и подготовит свой план действий.

"Взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа Грау, согласилась. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас", - поделился Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что Россия не изменит своего поведения в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после проведения местных выборов в Украине.

"Россия не разблокирует переговорный процесс. Это точно. Вот 28 октября у нас видеоконференция. Они не собираются идти на компромисс или на какие-то разговоры, где можно было бы делать уступки навстречу", – заверил политик.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции бойцов ВСУ. По данным штаба ООС, из гранатометов и стрелкового оружия были атакованы позиции сил ООС вблизи Водяного, в результате чего двое бойцов ВСУ погибли.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.



