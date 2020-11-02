Глава Украины Владимир Зеленский предложил народным депутатам Верховной Рады рассмотреть законопроект касательно прекращения служебных обязанностей у всех судей, которые на данный момент выполняют свои служебные обязанности в Конституционном суде Украины.

Об этом сообщают на официальной странице Верховной Рады Украины.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский обратился к депутатам и попросил их, чтобы они признали решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года ничтожным. Кроме того, глава Украины подчеркнул, что данное решение было принято в условиях реального конфликта интересов.

Стоит подчеркнуть, что не так давно суд решил, что уголовная ответственность за неверные данные в декларациях являются неконституционной. Также суд заблокировал работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и системы электронного декларирования.

Данный законопроект, который предложил шестой гарант нашей страны Владимир Зеленский, предусматривает, что закон страны, в котором идет речь о предотвращении коррупционных схем , а также Уголовный Кодекс Украины будут действовать в старой редакции. То есть, той, которая существовала еще до момента принятия Конституционным судом решения от 27 октября нынешнего года.

Кроме того, украинский гарант Владимир Зеленский выступает за то, чтобы прекратить полномочия всех судей.

"Полномочия состава Конституционного Суда Украины, действующего на момент принятия Решения Конституционного Суда Украины, прекращаются со дня вступления в силу этим Законом", - говорится в законопроекте, который предложил шестой украинский глава Владимир Зеленский.

На днях украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент для народных депутатов будет внесен срочный законопроект. В нем говорится о том, чтобы вернуть честность, справедливость и добропорядочность украинскому Конституционному Суду.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.