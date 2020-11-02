Местные выборы завершились, голоса подсчитаны, победители известны – что же теперь изменилось?

Политический блогер Сергей Корнак полагает, что ничего.

«Мэры остались всё те же, те же вороватые банды, лица все те же. Слуги народа еще более оборзели. Они поняли, что никакой ответственности нет, делай что хочешь, веди себя как хочешь, переизбрать их невозможно, мы с вами на это никак не влияем. Ситуация не изменится до следующих выборов президента», - говорит он.

Однако, по его мнению, и президентские выборы не принесут перемен – просто «слепят ещё одного клоуна». Он напомнил о победе Виталия Кличко на киевских выборах.

«Следующим президентом будет Кличко – и все хорошо. Что происходит? Мы с вами сами принимаем все правила игры, которые нам навязали. Мы не сопротивляемся, мы не пытаемся на красное говорить красное, на белое – белое. Вот скажите, у вас все хорошо? Хорошая работа, хорошие зарплаты, дети хорошо устроены? Да нет, работы нет, реализации нет, надо что-то мутить, выкручиваться», - считает комментатор.

Он добавил, что никаких реальных результатов своей работы власть предъявить не может. Безопасность, порядок, справедливость, снижение налогов – всё это осталось лишь обещаниями.

Того же самого Корнак ожидает и на следующих выборах. Речь пойдёт не о насущных проблемах, а вновь о вопросах языка и религии. Будет снова использовано древнее правило «Разделяй и властвуй».

«Нам будут рассказывать всякую ерунду, а тем временем грабить, грабить и грабить. А мы будем друг друга ненавидеть: этот не разговаривает на украинском, а этот на русском. Этот молится в церкви Московского патриархата, а этот Киевского. После выборов у меня такое ощущение, что всех нас сделали, потерялся какой-то смысл в жизни и борьбе», - отмечает обозреватель.

По его словам, сейчас на выборах практически некого поддерживать. Политиков нет: старые закончились, новые так и не появились.

Предварительные результаты выборов уже были опубликованы.

Поступили и комментарии к ним.