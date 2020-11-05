"Волнуют ли меня результаты президентских выборов в США? Безусловно, да. В первую очередь, потому что нам, украинцам, на этом этапе создания государства и гибридной агрессии Московской империи против нашего государства, нужны мощные союзники. А США являются первым игроком на современной геополитической шахматной доске", - подчеркнул Ярош.

Политик отметил, что ему лично не нравится многое из того, что происходит в Штатах - в частности, "бунт левых".

"Мне, лично, очень не нравится многое, что происходит в Штатах. Их сатанинский левацкий бунт экспортируется по всей планете и достигает и моей родной Украины... Но я, как христианин, прекрасно понимаю, что все в руках Бога и он дал нам возможность выбирать между добром и злом. И обязал бороться за свою Правду. Бороться за право быть Человеком, а не быдлом; быть Украинцами, а не имперскими мало- ли новороссийскими подстилками Кремля; передавать своим детям, внукам и правнукам добро и развитие, а не извращение, вырождение и деградацию..." - написал Ярош.