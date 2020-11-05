Выборы президента США для Украины важны, так как нашему государству нужны мощные союзники в условиях российской агрессии
Как передает Politeka, такое мнение высказал бывший нардеп Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети.
"Волнуют ли меня результаты президентских выборов в США? Безусловно, да. В первую очередь, потому что нам, украинцам, на этом этапе создания государства и гибридной агрессии Московской империи против нашего государства, нужны мощные союзники. А США являются первым игроком на современной геополитической шахматной доске", - подчеркнул Ярош.
Политик отметил, что ему лично не нравится многое из того, что происходит в Штатах - в частности, "бунт левых".
"Мне, лично, очень не нравится многое, что происходит в Штатах. Их сатанинский левацкий бунт экспортируется по всей планете и достигает и моей родной Украины... Но я, как христианин, прекрасно понимаю, что все в руках Бога и он дал нам возможность выбирать между добром и злом. И обязал бороться за свою Правду. Бороться за право быть Человеком, а не быдлом; быть Украинцами, а не имперскими мало- ли новороссийскими подстилками Кремля; передавать своим детям, внукам и правнукам добро и развитие, а не извращение, вырождение и деградацию..." - написал Ярош.
На фоне этого, по словам политика, для украинцев результаты выборов в США являются тважными, однако главное - чтобы "победила Украина".
"Поэтому, действительно, для нас, украинцев, очень важны результаты выборов в США. Но, несмотря на то, кто выиграет - Трамп или Байден, главное, чтобы Украина победила. А это - целиком в наших, украинских руках", - добавил он.
Напомним, новый курс доллара после выборов в США: украинцев поразили прогнозу, этот результат уже в цене...".
Как сообщала Politeka, сказание Путина оказалось в руках американцев, крах режима не за горами: "все решится...".
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Сын Королевой и Тарзана распахнул плащ, под которым не оказалось ничего: «Продолжает дело отца»
Как выглядят Муравьева, Ахеджакова и другие звезды "Москва слезам не верит" 40 лет спустя: «Внешность Алентовой жаль»
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои самые сладкие места в прозрачном декольте: "Обними меня"
Звезда «Квартал 95» Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…»
Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.