​В США призвали полностью отказаться от российской нефти

В частности, с таким призывом выступили аналитики в издании The National Interest. По мнению аналитиков, власти США должны сконцентрироваться не только на блокировании "Северного потока-2", но также пора уже отказаться от закупок российской нефти.

Американские покупатели отчасти помогли российским нефтяникам, закупив у России 9,3 млн тонн нефти. Напомним, российские нефтяники не могли найти спрос на свою продукцию в Европе из-за конкуренции с дешевой саудовской нефтью, но нашли поддержку в США.

В России сразу обеспокоились из-за призыва американских аналитиков. Российские СМИ пишут о серьезной угрозе для экономики РФ. Например, российский Телеграм-канал "Газ-Батюшка" вспомнил санкции США против Ирана и Венесуэлы, которые отправили эти страны в экономическую изоляцию. Авторы публикации обеспокоены, что этот сценарий может повторится в России.

"Даже если это останется только рассуждением, сам разговор об отказе от российской нефти является достаточно серьезной угрозой. Именно так развивались санкции против Ирана и Венесуэлы, которые оказались в экономической изоляции", - говорится в сообщении Телеграм-канала.



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