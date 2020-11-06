По инсайдерской информации, имеющейся у Персоны, Алексея Кучера снимут в ближайшее время (этот вопрос уже решён), передает UAINFO.org

Ни для кого не секрет, что Кучер контролировался во время своего губернаторства Арсеном Аваковым, Вадимом Слюсаревым, негласным куратором "Слуги народа" в регионе, и Сергеем Трофимовым, первым заместителем главы Офиса президента. Свою работу он провалил, как и многие другие губернаторы, из-за чего, в том числе, Трофимова убрали с должности.

Понимая, что контроль над областью может быть потерян, Президенту всеми возможными способами будут пытаться предложить кандидатуру нового претендента на место главы ХОГА.

Арсен Борисович, Павел Фукс и Вадим Слюсарев, объединившись попытаются пропихнуть первого зама мэра Харькова– Игоря Терехова, который был заместителем председателя ХОГА во времена правления Авакова, в губернаторы. Его назначение может полностью узурпировать власть в Харьковской области и городе, пока Кернес отсутствует. И это понятно, так как лично Терехов занимался формированием списков в Харьковский городской и областной советы в интересах Авакова.

В свою очередь, издание Страна.ua в опубликованном материале предполагает, что Терехов может остаться в кресле секретаря горсовета.

Что касается возможных сменщиков Кучера, то в их числе называют сразу несколько фигур. Во-первых, это руководитель аппарата Днепропетровской области Айна Тымчук, которая когда-то работала у Кернеса, и Татьяна Егорова-Луценко - первый заместитель Кучера. Ее считают человеком куратора "слуг народа" в области Вадима Слюсарева.