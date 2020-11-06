То, как выборы в США повлияют на Украину, зависит исключительно от украинцев

Экономист Юрий Атаманюк в интервью "politeka news" дал свои комментарии касательно выборов президента в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Атаманюк рассказал, как прошли выборы в Америке, а также, как эта "гонка" президентов повлияет на отношения США с Украиной.

По словам Атаманюка, то, как это отразится на Украине, зависит от самих граждан нашей страны.

"Что республиканцы, что демократы, - это грамотные профессиональные патриоты своей страны, хорошо образованные, в отличие от тех, кого мы делигировали в нашу власть. Они будут четко отслеживать американская интересы, они живут Украиной", - подчеркнул экономист.

Также Атаманюк рассказал, какможно наладить отношения между Украиной и Америкой двумя путями. Прежде всего, можно построить в Украине налоговое поле, технопарки и тогда придет капитал Америки.

"Мы строим в Украине льготное налоговое поле, мы делаем в Украине прозрачную приватизацию убыточных государственных предприятий, мы создаем технопарки, свободные экономические зоны. И тогда к нам придет внутренний инвестор и на плечах приведет внешнего инвестора. И один из первых, кто к нам придет, – это американский капитал", - подчеркнул экономист Юрий Атаманюк.

Либо же, говорит экономист, можно привести к власти "никчемное, непрофессиональное, коррумпированное, пустое правительство". Оно "погрязнет в коррупции" и не будет знать, как руководить страной. Поэтому этот вариант тоже подходит, ведь американцы тоже придут первыми.

Не обошел стороной экономист и сам процесс выборов в Америке, подчеркнув, что они проходят не честно. Оказывается, количество граждан, которые приходят сами на участки и отдают свои голоса, отличается от количества так называемых "мертвых душ" или тех, кому 100 лет.

Напомним, что Юрий Атаманюк считает, что нужно уменьшить количество депутатов в ВРУ.

Как сообщала Politeka, в сети показали первые результаты выборов президента в Америке.

Также Politeka писала, что в сети рассказали, как президентские выборы в США отразятся на курсе валют.