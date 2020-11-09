Видеоблогер Сергей Корнак высказал своё суждение о разгорающейся звезде украинского политического небосклона – спикере Верховной Рады Дмитрии Разумкове

Он полагает, что в случае возможной отставки Владимира Зеленского именно Разумков может стать исполняющим обязанности президента.

В качестве показателя роста его значимости Корнак назвал скандал с Конституционным судом.

«Законопроект президента даже не вышел на обсуждение в парламенте, ни в комитеты, никуда. Но в это же время Дмитрий Разумков подает свой законопроект, который рассматривает комитет Верховной Рады и выносит его на голосование», - отмечает обозреватель. По его мнению, это демонстрирует рост Разумкова как самостоятельной политической фигуры.

«Что он из себя представляет? Он шикарно провел предвыборную кампанию президента, образованный, интеллигентный, начитанный, симпатичный, красиво говорит. Раньше говорил на русском языке, теперь только на украинском», - продолжает блогер.

Он считает Разумкова карьеристом, но при этом признаёт: ни в каких скандалах этот политик не замешан и свою репутацию старательно нарабатывает.

«Все, что происходит в Верховной Раде, зависит от спикера. Законопроекты, которые выносятся на голосование и обсуждение, зависят только от спикера. Он и решает, какой мы будем обсуждать, а какие просто похороним», - подчеркнул Корнак значимость роли Разумкова.

Видеоблогер попросил зрителей высказывать в комментариях своё мнение о Разумкове, так как не доверяет официальной социологии, считая её заказной.

«Среди моих подписчиков, какое количество людей поддерживает определенного политика, какая степень доверия от народа? Вот это самое важное», - отметил Сергей Корнак.

Ранее спикер объяснил свой отказ участвовать в президентском опросе.

Также он высказался о штрафах для депутатов, которые прогуливают заседания.