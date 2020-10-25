Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував свою неучасть у президентському опитуванні в неділю, 25 жовтня

За словами голови ВР, він не побачив поруч з виборчою дільницею волонтерів у спеціальних накидках, які збирають думки громадян.

"Ні, не відповідав на п'ять питань", - відповів Разумков журналістам. Також спікер відмовився розкривати свою позицію, якими б були його відповіді на п'ять питань, якби він все ж взяв участь в опитуванні. Крім того, він сказав, що не має наміру шукати волонтерів, яких за його словами "на жаль" не побачив на ділянці.

"Теоретично, це ж закрите опитування... Мені є чим зайнятися... Мабуть, не вийде (взяти участь в опитуванні - ред.)", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня триває ініційоване президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування, в якому громадянам пропонують відповісти на наступні питання: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Раніше ми повідомляли, в якому форматі буде проходити опитування Зеленського. Так, в день виборів, біля виборчих дільниць повинні стояти волонтери в білих накидках з написом "5 питань від президента" і проводити опитування виборців, що виходять з дільниці.

При цьому виключена будь-яка агітація, а відповідати респонденти можуть тільки за бажанням. Виборці отримують анкету, яку повинні заповнити й опустити в коробку для опитування.

Нагадаємо, всеукраїнське опитування Зеленського, президент розкрив, що буде на виборах: "чи потрібно ввести..."

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