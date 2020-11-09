Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус

Об этом президент сообщил в Telegram. По словам Зеленского несмотря на все карантинные мероприятия он подхватил вирус и теперь будет на изоляции дома.

Кроме того, Офис Президента сообщил о его состоянии.



"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - говорится в сообщении.

Офис Президента уточнил, что Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи.

Напомним, что в июне-июле коронавирусом переболела супруга президента Елена Зеленская, для лечения ей потребовалась госпитализация. В тот же период коронавирус перенес сын Зеленских.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.