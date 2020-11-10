Политический обозреватель Дмитрий Снегирёв на YouTube-канале «Политика Наизнанку» проанализировал заявления экс-президента Украины, главы делегации на минских переговорах Леонида Кравчука относительно перспектив урегулирования ситуации на Донбассе.

Речь идет о проведении выборов на оккупированных территориях уже 31 марта 2021, при условии демилитаризации и передачи украино-российской границы под контроль Киева.

«А теперь давайте посмотрим на реалии. Реалии таковы, что мы уже столкнулись с заявлением Российской Федерации о том, что подобные заявления Кравчука идут вразрез с Минскими договоренностями», - говорит аналитик.

Он напомнил, что российская сторона настаивает на выполнении пунктов соглашения в другом порядке: сначала выборы, а после – передача контроля над границей. Для Украины же на первом месте стоят не выборы, а вопрос безопасности.

«Однако, по идее, мы должны были бы настаивать на выполнении Минского договора, но каким образом может проводиться голосование на оккупированных территориях под дулом российских автоматов? Это и есть дипломатическая западня Российской Федерации. Выборы должны проходить под эгидой ОБСЕ», - настаивает Снегирёв.

Аналитик указал на то, что в ОБСЕ входят около 60 стран, и любая из них может заблокировать проведение выборов, сославшись на фактор российской оккупации. В этом случае Украина сможет забыть о Минских договорённостях.

Поэтому Снегирёв выступает за повышение роли ОБСЕ в минском процессе. Он напоминает, что РФ по-прежнему настаивает на контактах Киева с «народными республиками», чтобы превратить межгосударственный конфликт во внутренне-гражданский.

Обозреватель скептически относится к идее демилитаризации территории. Как разоружить 38 тысяч солдат «народных республик» и куда их потом девать? Да и вопрос контроля над границей вызывает сомнения.

«Разница между украинским и хорватским опытом в том, что мы не можем даже условно контролировать линию разграничения, которая уже 7 лет работает, как контрабандный хаб», - говорит Снегирёв.

Он подчеркнул, что любые разговоры о прекращении войны не имеют смысла, пока семь процентов украинской территории остаются под российской оккупацией.

Ранее сообщались подробности мирного плана Кравчука.

В ответ на него Путин упростил для жителей оккупированных территорий получение российского гражданства.