У РФ відреагували на запропонований Леонідом Кравчуком мирний план з врегулювання конфлікту на Донбасі

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер і політолог Віктор Бобиренко на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, план Леоніда Кравчука щодо врегулювання ситуації на Донбасі змусив російського президента піти на відповідні заходи.



"Путін дав відповідь. Він ще раз спростив для "громадян" ДНР/ЛНР умови отримання російського паспорта. Тепер їм навіть не потрібно подавати український паспорт", - пояснив політолог.

Бобиренко зазначив, що таким чином в РФ знущаються з Українською Стороною в ТГК.

"Досить просто пред'явити "паспорт гордої республіки", сказати хочу і отримати паспорт РФ.

Як не згадати Маяковського: я дістаю з широких штанин... Путін просто знущається над дідусем Кравчуком", - підсумував політолог.







Раніше глава делегації України в ТКГ висловив переконання, що Росія вже "втомилася" від війни на Донбасі, тому кроки з українського боку могли б дати "конкретні результати".



При цьому він підкреслив, що йому байдуже, як це відіб'ється на політичних позиціях президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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