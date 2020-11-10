Президент Украины Владимир Зеленский ответил злопыхателям, которые радуются его болезни
Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства разместил на официальном Telegram-канале.
По словам президента, это "бессовестные люди, которым зло обязательно вернется".
"...С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что ж, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что болезнь не может быть причиной для радостей, даже когда болеют оппоненты.
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"Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые совсем утратили человеческие качества", - отметил глава государства.
Напомним, 9 ноября президент получил позитивный тест на китайский вирус. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.
Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.