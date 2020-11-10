Интерес украинских граждан к политической жизни США естественен, ведь от этой страны во многом зависит судьба всего мира, и не в последнюю очередь Украины

Об этом рассказал для YouTube-канала «Знай 24» кандидат политических наук Алексей Якубин.

«Если говорить о нашем контексте, тут играет роль то, что Украина за последние 5-6 лет стала очень активным участником или даже инструментом внутриполитических процессов США», - говорит эксперт.

С другой стороны, и сама Америка влияет на формирование украинской политической элиты.

Относительно того, какой американский президент будет более выгоден для нашей страны, Якубин заметил:

«Мне кажется, что Киев в большей мере ставил на Трампа, и это было достаточно рационально. Во-первых, он был действующим президентом, во-вторых, он уже побеждал, когда ему прогнозировали «неуспех». И плюс к тому, он достаточно своеобразный человек, фактор Трампа, или как он назвал себя, «Мистера Брекзита», тоже присутствует».

Политолог был удивлён «досрочным» поздравлением с победой Байдену от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ведь его страна была многим обязана именно Трампу.

«Если говорить выгоден ли Байден Украине или нет, то стоит понимать, что тут будет действовать другой подход. Байден сейчас – это не Байден 2016 года. Разница в том, что он уже будет президентом, а тогда он был лишь вице-президентом. Очевидно, что сейчас на работу с Украиной у него не будет так много времени, как было раньше», - продолжает эксперт.

По словам Якубина, Украина не только не будет находиться в фокусе внимания нового американского президента, но он ещё и будет как можно осторожнее в отношениях с нею. Ведь любой шаг в отношении неё будет поставлен ему в вину республиканцами, как Трампу ставили в вину отношения с Россией.

Политолог ожидает, что наших политиков разочаруют действия Байдена. В частности, он, скорее всего, будет подталкивать Киев к выполнению Минских соглашений. Такие действия могут осуществляться черед посредство МВФ или какого-то человека, который будет назначен «курировать» Украину.

А что будет дальше, покажет время.

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