Джо Байден потрапляв у різні скандали, про які мало, хто знає

У мережі спливли факти про Джо Байдена, який днями змінив свого попередника Дональда Трампа і зайняв головне крісло в Сполучених Штатах Америки.

Громадський і політичний діяч Америки Джо Байден народився в Пенсільванії. У політику він прийшов по стопах свого дідуся, який, свого часу, був сенатором і представляв штат Пенсільванія.

Що стосується освіти нового президента Америки, так Джо Байден навчався на різних напрямках. Відомо, що він навчався в Ньюаркському університеті Делавера і католицькій школі, вивчав політологію та історію. Крім цих напрямків, Байден вступив до коледжу Нью-Йорка, щоб вивчати юридичні науки.

Вперше Байден стикнувся з політичною сферою ще в 1972 році, коли, перебуваючи в 30-річному віці, став наймолодшим сенатором.

Також відомий і той факт, що він переобирався на пост сенатора аж 5 разів і хотів стати главою Білого дому два рази. Але це не увінчалося успіхом, оскільки ще до початку голосування Байден знімав свою кандидатуру на посаду президента США.

Цей рік став для Байдена вдалим, оскільки у нього вийшло зайняти пост президента Америки. Але в ЗМІ з'явилися скандальні факти про те, що ж відбувалося в його ранні роки і хто він насправді.

Виявляється, Джо Байден може бути якось пов'язаний з українською фірмою Burisma, в якій кілька років тому працював його син Хантер.

Також у ЗМІ просочилася інформація про те, що Байден, свого часу, чіплявся до жінок. Це доводять публічні заяви, які зробили деякі жінки, але Байден вважав, що нічого такого в його поведінці не було.

Крім цього, нового главу Білого дому звинувачували у тому, що він жорстоко ставиться до російського президента Володимира Путіна. А в період свого сенаторства Байден був звинувачений в плагіаті і брехні, оскільки він використовував "фрагменти промов інших політиків".

Нагадаємо, що новий президент США Джо Байден заявив про занепад Російської Федерації.

Як повідомляла Politeka, новий американський гарант Джо Байден заявив про підтримку України.

Також Politeka писала, що у мережі розповіли про те, хто став першою леді Америки і що про неї відомо.