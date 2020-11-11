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Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал реакцию окружения Петра Порошенко на болезнь Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, свою оценку ситуации он дал на своей страничке в Facebook.

"Заболел Президент страны. У него позитивный результат на вирус, который шокирует сегодня мир. Адекватные люди в любой стране в этой ситуации либо выражают поддержку, либо просто молча и с сочувствием к ней относятся. Это обязательно. Так устроен мир, который нормальный", отметил Подоляк.

По его словам, в социальном смысле, "окруженцы Петра Алексеевича - это, как правило, строго беспринципные особи".

"Только «сладкая компашка Порошенко», включая его омерзительное ботье ...ирюкова и ...ука начинает открыто радоваться болезни другого человека", - считает Подоляк.

Напомним, Юрий Бирюков, украинский общественный деятель и советник Петра Порошенко порадовался новости о том, что Владимир Зеленский получил позитивный тест на вирус.

"Ну хоть какие-то приятные новости", — говорится в посте Бирюкова.





Напомним, 9 ноября президент получил позитивный тест на китайский вирус. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.