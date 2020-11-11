Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушел от конкретного ответа на вопрос о российских миротворцах на Донбассе

Во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о миротворческом контингенте на востоке Украины, спикер Путина ответил уклончиво, передает Politeka.net со ссылкой на российские информагентства.

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва», – сказал он.

Отметим, что на этой же пресс-конференции Песков заявил, что никаких договоренностей о совместной миротворческой миссии Турции и России в Нагорном Карабахе не было. Такие слова российского чиновника не на шутку разозлили президента Турции Реджепа Эрдогана, который напомнил о том, что его страна совместно с РФ будет участвовать в миротворческих силах в регионе и контролировать выполнения соглашения по Нагорному Карабаху.

Эрдоган подчеркнул, что протокол по созданию турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня регионе уже подписан.

«Этот центр будет создан на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Тем самым, де-факто и де-юре завершается 28-летняя оккупация азербайджанских земель, в том числе Нагорного Карабаха», – цитируют СМИ слова турецкого лидера.

Тем временем известный украинский журналист Виталий Портников не исключает, что Россия может повторить отработанный в Карабахе сценарий с миротворцами и постараться то же сделать на Донбассе.

««Прямые переговоры» со своими марионетками и российскими «миротворцами» на Донбассе. Или – новая война и российские «миротворцы». Важно, чтобы российскую роль «покровителя» Донбасса было закреплено, и чтобы Россия держала Украину за горло - так, как она сейчас будет держать Армению и Азербайджан», – пишет Портников у себя в телеграмм-канале.

Напомним, армянский военный выругался на российских "миротворцев".

Как сообщала Politeka, российские "миротворцы" в Карабахе засветились на Донбассе, всплыла позорная правда.

Также Politeka писала, что Россия ударит по Украине в новом регионе, откуда последуют атаки.