В Украине нужно ввести президентскую форму правления

Как передает Politeka.net, с таким предложением выступил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью "Радио свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, при нынешней политической системе в Украине нет сильных идеологических партий.

"У нас получается некий дуализм: премьер-министр, который имеет широкие полномочия и президент. Это не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства. Ментально и исторически люди нуждаются в лидере", - заявил Вениславский.



Ранее мы сообщали, что экономист и политолог Олег Соскин предложил вовсе отказаться от президентских выборов в Украине.

По его словам, идеальной формой правление я в стране будет двухпалатная система.

"Любой президент, которых избирается, хуже предыдущего. Он приводит таких ублюдков, которых в этой стране еще никто не видел. Они все более голодные, жадные, криминальные и противные. Думаю нужно просто двумя палатами избирать президента страны", - пояснил эксперт.

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