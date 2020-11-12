Стало известно сколько денег стоит палата, где президент Украины Владимир Зеленский лечится от "китайского" вируса

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании".

Журналистам Обозревателя удалось узнать стоимость COVID-палаты в "Феофании", где лечат Зеленского.

Так, оказалось, что минимальная стоимость пребывания в палате государственной киевской больницы "Феофания" для больных коронавирусной инфекцией составляет минимум 7800 гривен в сутки. В эту сумму включено лечение. У многих украинцев - эта сумма равняется их зарплате за месяц, а у других и вовсе нет таких денег.

"По протоколу – это 7,8 тысяч гривен", – рассказали в медучреждении, при этом не уточнив, как именно распределяются средства.

Цены на некоторые услуги в государственной больнице могут достигать более 30 тысяч гривен - просто пир во время пандемии.

Напомним, что на входе в "Феофанию" дежурит сотрудник УГО, который выборочно расспрашивает посетителей о цели их визита, по территории больницы можно свободно ходить, охраны здесь нет.

А вот корпус, где находятся Зеленский и Ермак, охраняется сотрудниками Управления госохраны.

Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры.

Ранее Politeka писала, что Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента.