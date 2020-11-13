Петр Порошенко допустил ошибку подписав Минские соглашения

Такое мнение озвучил глава ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТСН.

По его словам, документ тормозит нынешние переговоры с РФ.



"Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения", - отметил глава переговорной группы.

Кравчук подчеркнул, что российская сторона акцентирует внимание именно на тексте Минских соглашений





Напомним, Минские соглашения - пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ выразил убеждение, что Россия уже "устала" от войны на Донбассе, поэтому шаги с украинской стороны могли бы дать "конкретные результаты".



При этом он подчеркнул, что ему безразлично, как это отразится на политических позициях президента РФ Владимира Путина.

Также мы сообщали, что по мнению политического аналитика Александра Кочеткова "План совместных шагов" предоставленный украинской стороной в ТКГ может запустить распад Украины.

"К власти в ОРДЛО попадут сепаратисты, но умеренные – боевики вроде погибших "моторол" вряд ли пройдут. Хотя и умеренные могут рассказывать о необходимости присоединения к России... Те, что стреляли из автоматов, не пройдут, а те, что "стреляли" словом – окажутся у власти", - уверен Кочетков.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, что Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему минские договоренности нужно изменить.