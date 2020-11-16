Кабмин прибег к неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение

Об этом на заседании согласительного совета сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, которая заменяет Дмитрия Разумкова.

Она также заявила, что карантин выходного дня – это полная ерунда, как с точки зрения экономической ситуации, так и с точки зрения медицинской ситуации и считает, что такие действия совершенно нецелесобразны (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кондратюк подчеркнула, что карантин выходного дня ввели без консультаций с Радой и гражданами, а выборочный локдаун не имеет научного подтверждения.

"Карантин выходного дня - это полная и неэффективная ерунда, как с точки зрения медицинской, так и с точки зрения экономической ситуации. Нужно было сначала посоветоваться с врачами и Радой, а потом принимать такие решения", - заявила она.

Она добавила, что такие решения убивают бизнес, но сейчас самое время его поддержать.

"Не может быть таких государственных решений, которые создают преференции одним, но уничтожают малый и средний бизнес. Мы, наоборот, должны поддерживать тех, кто работает и предпринимательством зарабатывает деньги, оплачивает налоги и обеспечивает собственные семьи", — сказала она.

Также она добавила, что руководители депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня. Похоже начался бунт со всех сторон.

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