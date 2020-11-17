Режиссер Олег Сенцов высказался о выборах в США и Молдове, но нарвался на критику

Как передает Politeka.net, бывший узник Кремля опубликовал пост на своей страничке в Facebook.
"Очень приятно, что и в США, и в Молдове граждане смогли выбрать себе адекватных руководителей. Может когда-то такое счастье не обойдет и украинскую землю", - говорится в сообщении режиссера.

В комментариях под постом режиссера украинцы увидели в его словах критику в сторону президента Владимира Зеленского.

"Был лучшего мнения о тебе", "Очень неприятно читать такие отзывы о радости других, а у себя дома, как херня. Разочарование # 2. Вслед за Надей вернулся из тюрьмы и почувствовал себя героем. Фу .... помню как переживала, радовалась освобождению несокрушимого героя Украины .... а оно г*вно", "А давайте тебя обратно самолетом отправим в Москву. Чтобы ты вспомнил какой именно президент тебя сюда привез", "Какой ты неуклюжий! Зачем деньги взял на кино в плохой власти? Или деньги не пахнут?", - писали в сети.
Отметим, что фильм "Носорог" Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен.

Напомним, режиссер был освобождён в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года и вернулся на Украину.

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