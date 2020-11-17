Режиссер Олег Сенцов высказался о выборах в США и Молдове, но нарвался на критику





Как передает Politeka.net , бывший узник Кремля опубликовал пост на своей страничке в Facebook.

"Очень приятно, что и в США, и в Молдове граждане смогли выбрать себе адекватных руководителей. Может когда-то такое счастье не обойдет и украинскую землю", - говорится в сообщении режиссера.

В комментариях под постом режиссера украинцы увидели в его словах критику в сторону президента Владимира Зеленского.



"Был лучшего мнения о тебе", "Очень неприятно читать такие отзывы о радости других, а у себя дома, как херня. Разочарование # 2. Вслед за Надей вернулся из тюрьмы и почувствовал себя героем. Фу .... помню как переживала, радовалась освобождению несокрушимого героя Украины .... а оно г*вно", "А давайте тебя обратно самолетом отправим в Москву. Чтобы ты вспомнил какой именно президент тебя сюда привез", "Какой ты неуклюжий! Зачем деньги взял на кино в плохой власти? Или деньги не пахнут?", - писали в сети.