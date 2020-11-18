Заболевший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своих карьерных амбициях

Как сообщает Politeka.net, главу парламента пророчат на замену президенту Владимиру Зеленскому, однако сам он менять должность не спешит. Спикер объяснил свою позицию относительно политической карьеры в интервью немецким журналистам из издания Welt, передает "Сегодня".

Дмитрий Разумков признался, что его неоднократно подталкивали к более высоким постам в правительстве, однако он решил сосредоточиться на текущей работе в Верховной Раде. Впрочем, чиновник не отрицает, что может баллотироваться в президенты в ближайшем будущем.

"До следующих выборов предстоит еще долгий путь. У Украины большие проблемы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

В беседе с журналистом политик добавил, что уже немножко почувствовал себя президентом из-за особенностей поста в Верховной Раде:

"По-украински моя должность – председатель парламента, по-немецки – президент парламента. Так что, по крайней мере, по-немецки я немного президент".

Стоит напомнить, что накануне Дмитрий Разумков заболел китайским вирусом и был вынужден передать свои полномочия. Так как его первый заместитель Руслан Стефанчук тоже заразился, парламент возглавила второй вице-спикер Елена Кондратюк. Разумков подчеркнул, что продолжает работать дома, однако по очевидной причине не может руководить заседаниями в зале Верховной Рады.

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