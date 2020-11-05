Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подбирал слов, звучащих в сторону нардепа Николая Тищенко
Причиной этого стало то, что Тищенко пропустил важное голосования за госбюджет-2021.
Этот вопиющий инцидент произошел после того, как парламент не поддержал изменения в Бюджетный кодекс на следующий год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
После первой провальной попытки голосования спикер парламента Дмитрий Разумков подозвал к себе в президиум лидеров фракций и групп. Там же был и Арахамия.
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После того в президиум подошел "Слуга народа" Тищенко и сообщил Разумкову, что не успел проголосовать: "Дима, два человека не успели (проголосовать)".
Арахамия услышал слова Тищенко и тут же нашелся, что ответить в матерной форме: "Не успели, бл*дь На работу надо ходить, Коля. Где ты был?".
Напомним, что это не единственный скандал, который произошел в кулуарах Кабмина. Так, народный депутат Александр Юрченко, который был исключен из фракции "Слуга народа" и ранее находился под домашним арестом, вернулся к работе в Раде и вступил в перепалку с также исключенным из СН Гео Леросом.
Под зданием ВРУ между ним и коллегой-парламентарием возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку.
Напомним, Тищенко публично опозорился с поздравлением Усика.
Как сообщала Politeka, Тищенко намерен решать вопрос мира на Донбассе.
Также Politeka писала, что в ТКГ резко ответили на слухи о включении в группу Тищенко.