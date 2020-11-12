Некоторым украинцам шутка Андрея Богдана понравилась, но многие написали, что шутить с болезнью глупо

В частности, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан своеобразно отреагировал на информацию о том, что спикер ВР Дмитрий Разумков заболел коронавирус. Он оставил едкий комментарий под постом Разумкова в Facebook.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?" – написал Андрей Богдан.

Его комментарий вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сети - кто-то понял его юмор и посмеялся вместе с ним, а кто-то разгромил Богдана за едкое высказывание.

Многие отметили, что шутить над болезнями других людей неправильно, ведь от них незастрахован никто и даже сам Богдан вполне может подхватить коронавирус.

"Никто не застрахован, даже такие герои как ты", "послушайте, обиженная брошенная тетя, хорош язвить, а то бумеранг не в то место влетит и без вазелина", "ой как смешно! А вы уже с другого не короновирусного кубла Андрей?", "Слава Богу Богдан ушел. Неприятный, скользкий, глазки хитрые, слишком простой внешне для такой должности".

Другие пользователи сети поддержали шутку, засыпав Богдана хвалебными комментариями, в которых хвалили его за чувство юмора.

"Один косяк всем курили, вот и заразились", "Лайкнула коммент) никогда бы не подумала, что сделаю это))) !!! Супер троллинг !", "и тут у меня на медицину появилась надежда", "беременеть... так всем селом", "Масочки как показывает опыт не действуют", "Это все Петр Алексеевич, когда узнал что заболел всем встречи назначил и максимально близко терся".

Напомним, Богдан раскрыл подробности о пари между Филатовым и Зеленским.

Как писала Politeka, Богдан набросился на Зеленского, не подбирая слов.

Также Politeka сообщала, что Богдан резко уколол Зеленского.