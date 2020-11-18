Владимир Зеленский продолжает лечение от коронавируса в больнице "Феофания"

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Укринформу" рассказала о сегодняшнем состоянии президента Украины.

Она также проинформировала, как себя чувствует руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Их состояние в последние дни резко изменилось.

По ее словам, президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше и продолжает работать, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак также выздоравливает.

"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается с каждым днем. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать", – уточнила она.

Например, Зеленский проводит селекторные совещания и делает международные телефонные звонки. Она уточнила, что на этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме.

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака разместили в изолированные палаты больницы "Феофания", откуда они могут вести работу и общаться в телефонном режиме с нардепами.

Американские и европейские политики присоединились к пожеланиям здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его заболевания коронавируса.

Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры.

Ранее Politeka писала, что Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента.

Также Politeka сообщала все, что известно о болезни Зеленского, кто еще заразился и где будут лечить.