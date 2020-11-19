Владимир Зеленский и Петр Порошенко обвинили друг друга в нарушении закона

Как передает Politeka.net, действующий и бывший президенты обменялись "любезностями" в сети.

Так, Владимир Зеленский в своем видеообращении пригрозил штрафовать фитнес центр "5 элемент", каждые выходные, если он будет нарушать карантин выходного дня и тем самым "вернуть всё украденное Порошенко за предыдущие годы в бюджет".

В свою очередь экс-президент Петр Порошенко ответил Зеленскому, обвинив его в разворовывании бюджета.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А про "вернуть украденное из бюджета", тут вы совершенно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Великом воровстве", - написал политик на своем Telegram-канале.

Напомним, советник руководителя ОП Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский, который ушел в отставку, сообщил, что деньги из фонда борьбы с вирусом направленные на стройку украинских дорог и "волшебным образом оказались у придорожного картеля".

Также появилась информация, что фитнес-клуб "5 элемент", который связывают с Петром Порошенко работал в выходной день, вопреки карантинному запрету.

15 ноября в заведение приехали около 30 полицейских и потребовали выгнать всех клиентов, но работники отказались.





Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.