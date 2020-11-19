Снова стало видно, кто друзья Украины, а кто нет!

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам в Нью-Йорке принял украинскую резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Соавторами проекта резолюции выступили США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония, грузия, Германия и ряд других стран, пишет на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.

Он подчеркнул, что резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались, а 22 выступили против.

Традиционно на сторону Украины стали Австралия, Германия, Грузия, Канада, Израиль, Италия, Польша, Турция, Франция, Эстония и другие партнеры.

А вот среди тех, кто голосовал против, государства, которые траиционно являются сторонниками России, причем четыре из них – страны бывшего СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизстан. Также в этой компании Куба, Сирия, Судан, Иран и др.

Экс-парлламентарий обратил внимание на странное поведение Азербайджана.

«Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть», – написал он.

Что касается собственно резолюции, то она осуждает аннексию и временную оккупацию полуострова Крым Российской Федерацией. В документе упоминается о принулительном навязывании российского гражданства, незаконных избирательных кампаниях и голосованиях, дискриминации украинцев, крымских татар и представителей других этнических групп, которые живут на полуострове.

Резолюция призывает РФ прекратить преследование призывников за уклонение от службы в российской армии, осуждает похищения людей и констатирует пытки людей ФСБ.

В документе говорится о незаконности установления российской юриспруденции и администрации в Крыму, а также прописано требование немедленного выполнения всех международно-правовых обязательств в части уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

«Для цивилизованного мира Крым - это Украина. А Россия – это страна-агрессор. И резолюция ООН в очередной раз это подтвердила», – подчеркнул Береза.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, это предварительное сигнальное голосование перед рассмотрением проекта резолюции в Генассамблее ООН, которое состоится в декабре 2020 года.

Напомним, в Крыму решили продать наследие ЮНЕСКО на "Авито", гремит скандал.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты устроили массовое преследование крымчан, вынесено 140 приговоров.