Украина должна рассчитаться со своими долгами – но сможет ли президент Владимир Зеленский найти необходимые деньги?

Об этом размышляет политический видеоблогер Сергей Корнак.

Он напоминает, что до наступления судьбоносного 2021 года осталось всего полтора месяца. Для государства это означает массу платежей: оплату тендеров на строительство дорог, погашение долгов Минздрава, Министерства обороны, Министерства внутренних дел… Последний месяц года – время выплаты долгов.

«Дыра в бюджете у нас 216 миллиардов гривен, путем займа в этом году погасили 90 миллиардов. То есть нам МВФ дал денег, Всемирный банк и прочие, но осталось 126 миллиардов на конец года», - рассуждает Корнак.

При этом многие украинские ведомства показали огромные убытки: это и «Нафтогаз», и «Ценрэнерго», и атомные электростанции, и железные дороги.

«Вся ответственность лежит на президенте. Новый министр финансов поехал в Америку договариваться с МВФ, но его там просто послали нафиг. У Зеленского нервный срыв, он не знает, что делать», - говорит видеоблогер.

Он отмечает, что сейчас Офисом президента – а значит, и страной – управляет в основном Андрей Ермак, а он сейчас, как и президент Зеленский, лечится от коронавируса в киевской больнице «Феофания».

Но как обстоят дела с Министерством здравоохранения? По последним данным, нехватка финансирования там составляет 24 миллиарда гривен – а на дворе сейчас бушует эпидемия коронавируса. В Министерстве обороны недостаток – 15 миллиардов, в Пенсионном фонде – 26 миллиардов.

«Мы понимаем, что живые деньги нужны для выплат зарплат. В Украине около двух миллионов человек живет от бюджетных денег: медицинские работники, учителя, полиция, прокуроры. Зеленский понимает, что, если прекратят платить деньги чиновникам – это будет катастрофа», - отмечает блогер.

По его словам, есть два варианта решения проблемы: выпуск облигаций государственного займа и эмиссия денег. Но в первом случае кредиторы потеряют уверенность в получении процентов, а значит, перестанут вкладывать деньги в Украину. А во втором гривна станет падать.

«Для Зеленского рост курса будет выстрелом в голову. Я думаю, президент не досидит срок, поддержки у него нет уже нигде, он - сбитый летчик», - подытожил политический эксперт.

Ранее сообщалось об угрозе для выплаты пенсий.

Также шла речь о конфликте между нынешним и бывшим президентами страны.