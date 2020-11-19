Хто ж "переможець"?

Володимир Зеленський і Петро Порошенко звинуватили один одного в порушенні закону

Як передає Politeka.net, діючий і колишній президенти обмінялися "люб'язностями" в мережі.

Так, Володимир Зеленський у своєму відеозверненні пригрозив штрафувати фітнес центр "5 елемент", якщо він буде порушувати карантин вихідного дня і тим самим"повернути все вкрадене Порошенко за попередні роки в бюджет".

У свою чергу екс-президент Петро Порошенко відповів Зеленському, звинувативши його в розкраданні бюджету.

"Це вже агонія, Володимир Олександрович. А про "повернути вкрадене з бюджету", тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше велике злодійство",-написав політик на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, радник керівника ОП і екс-міністр фінансів Ігор Уманський, який пішов у відставку, повідомив, що гроші з фонду боротьби з вірусом спрямовані на будівництво українських доріг і "чарівним чином опинилися у придорожнього картелю".

Також з'явилася інформація, що фітнес-клуб "5 елемент", який пов'язують з Петром Порошенком працював у вихідний день, всупереч карантинній забороні.

15 листопада в заклад приїхали близько 30 поліцейських і зажадали вигнати всіх клієнтів, але працівники відмовилися.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.