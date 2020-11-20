Президент Владимир Зеленский недоволен действиями главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за которого представители малого и среднего бизнеса вышли на новый Налоговый Майдан
Об этом пишет Министерство Люстрации со ссылкой на Telegram-канал «Печерські Пагорби», передает Znaj.ua.
Как отмечается, Гетманцев попытался превратить в шутку ситуацию, когда предприниматели и часть парламентариев требуют его отставки с должности главы парламентского комитета по налогам.
Особый цинизм ситуации добавляет то, что журналисты заметили на руке у Гетманцева часы Rolex стоимостью 10,5 тысяч долларов. Такую роскошь на зарплату народного депутата не купишь.
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«Извилистый ход мысли Гетманцева начался с того, что он попытался выставить себя пострадавшим от аграрных олигархов: все эти преследования якобы потому, что он выступил против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев», - отмечает канал.
После он сам подал альтернативный проект о собственном увольнении.
«Что и вправду смешно, так это то, что Гетманцев упорно молчит по поводу настоящей причины попыток его увольнения – драконовского законопроекта его авторства о кассовых аппаратах для ФОПов, спровоцировавшего новый Налоговый Майдан», - говорится в сообщении.