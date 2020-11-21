Бывший посол Украины в Канаде Роман Ващук оценил позицию страны в конфликте на Донбассе

Слова дипломата передает texty.



По его словам, Украина изначально выбрала неправильную тактику по ОРДЛО.

"Мне кажется, что ошибкой во времена Порошенко была блокада Донбасса. Это продвигали ветераны-активисты, заблокировав железные дороги, и тогда государство, чтобы не выглядеть слабым, присоединилось к блокаде", - пояснил дипломат.



Ващук уверен, что Украина должна серьезно отстаивать свои права военными методами, но остаться открытой для населения Донбасса – чтобы иметь мягкую силу.

"Это пробовал изменить Зеленский, который пришел, пообещав окончание войны. Порошенко также обещал окончание войны за несколько недель, когда был кандидатом в президенты. Но и один, и другой отметили, что Россия не хочет так просто перестать воевать, Россия хочет выиграть – а это означает капитуляцию Украины и вхождение в российскую сферу влияния", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Зеленскому не хватало четкого стратегического видения и национальной стратегии в этом вопросе.

"Украина сама себе создает ограничения и ставит себя под давление. Вместо внутренних дискуссий нужно создавать сильную общую позицию для переговоров с Россией", - подытожил дипломат.





Ранее глава делегации Украины в ТКГ выразил убеждение, что Россия уже "устала" от войны на Донбассе, поэтому шаги с украинской стороны могли бы дать "конкретные результаты".

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при окупантах.

Как сообщала Politeka, Бородай пригрозил Украине потерей Донбасса, циничное заявление.

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