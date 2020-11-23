Стало известно о состоянии украинского лидера Владимира Зеленского, заболевшего китайским вирусом

Как передает Politeka.net, гарант сделал срочное заявление, опубликовав соответствующие кадры в Сети (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам Зеленского, лечение прошло успешно, и очередной тест на китайский вирус оказался отрицательным. Таким образом, добавил президент, он возвращается к работе в обычном режиме.

Кроме того, глава государства обратился к украинцам, напомнив о важности карантинных правил и ограничений.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, с сегодняшнего дня я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме".

О заражении Зеленского стало известно 9 ноября. Изначально президент находился на изоляции дома, продолжая руководить страной. Через несколько дней, 12 ноября, гаранта перевели в больницу "Феофания". Вместе с ним в этом медучреждении оказался и глава Офиса Президента Андрей Ермак, у которого также подтвердился китайский вирус.

По словам советника Ермака Михаила Подоляка, первые лица государства находились в отдельных палатах.

Он же добавил, что в больнице есть специальный оборудованный кабинет, в котором Зеленский проводил селекторные совещания. И президент, и глава ОП работали по стандартному графику.

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