Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поставил под угрозу переговоры с Польшей о выделении разрешений для украинских перевозчиков. После поста Криклия в соцсетях польская сторона остановила процесс, пишет 112.ua.

По данным издания, правительство Украины вело переговоры с Польшей о получении дополнительных 5 000 разрешений для украинских перевозчиков. Благодаря вмешательству Президента Владимира Зеленского удалось достигнуть договоренностей о том, что на конец 2020 – начало 2021 года такие разрешения будут.

Криклий прокомментировал успешное завершение переговоров на своей странице в Facebook: «Таки додавили поляков на дополнительные разрешения». Оскорбительный тон публикации министра привел к тому, что польская сторона отменила выделение разрешений и запросила срочные переговоры на уровне руководства стран.

Это не первый международный скандал, спровоцированный главой Министерства инфраструктуры.

Как сообщали украинские СМИ, недавно Криклию было отказано во встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, которая должна была состояться 12 ноября. Согласно правилам, для организации встречи с главой казахстанского правительства необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии заражения коронавирусом. Справку Криклия признали фальшивой.

Вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль принес извинения Аскару Мамину за поведение Криклия, но извинения были отклонены.

О Криклие СМИ неоднократно писали, что он является фигурантом многочисленных коррупционных скандалов.