Политолог Дмитрий Снегирёв, ведущий программы «Политика Наизнанку», подвёл неутешительный итог усилий украинской дипломатии на переговорах в Минске

Он считает итог переговоров провалом для нашей страны. Проблема контрольно-пропускных пунктов, как и вопрос об обмене пленными, не только остались нерешёнными, но и непонятно, как их теперь решать. Ни с Россией, ни с «народными республиками» найти общий язык не получается.

Непризнанные «республики» настаивают на том, чтобы КПП в Золотом и Счастье были автомобильными, но украинская сторона никак не может согласиться на это – ведь тогда под ударом окажутся наши позиции. А если Украина отвергнет эти пункты, получится, что именно она показывает себя недоговороспособной.

По поводу пленных Снегирёв напомнил, что недавно прошла видеоконференция, на которой эксперты предсказывали возвращение домой наших солдат ещё до конца года.

Однако ведущий программы усомнился в профессиональной компетентности майора запаса Алексея Арестовича. Ведь в первую очередь нужно понять, как и почему Россия и подконтрольные ей «народные республики» меняют пленных. Очевидно, что они делают это в преддверии церковных праздников, наращивая тем самым свой политический вес.

«Первое, что должна была бы сделать Украина – это потребовать доступ для «Красного креста» к местам заключения и верификации этой организацией списков украинцев, которые передаются между сторонами», - говорит Снегирёв.

По его словам, украинские политики не могут даже согласовать количество пленных для обмена. В сентябре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил об обмене 100 человек на 100. Алексей Арестович говорит «всех на всех», а Леонид Кравчук подает список на 11 человек.

«Пока Украина не отточит слаженность работы всех правоохранительных служб и структур, которые задействованы в процессе обмена, до тех пор мы будем «пасти задних» в роботе трехсторонней контактной группы», - подводит политолог неутешительный итог.

Ранее Леонид Кравчук поставил подписание Минских соглашений в вину Петру Порошенко.

Сам же Снегирёв предлагал способ обойти их.