Петро Порошенко допустив помилку підписавши Мінські угоди

Таку думку озвучив глава ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю ТСН.

За його словами, документ гальмує нинішні переговори з РФ.



"Комплекс заходів, який підписали в 2015 році за часів Петра Порошенка, є величезною помилкою. Це політична петля на шиї України і один з гальм, який скрізь і в усьому заважає нам приймати рішення", - зазначив глава переговорної групи.

Кравчук підкреслив, що російська сторона акцентує увагу саме на тексті Мінських угод





Нагадаємо, Мінські угоди - це пакет документів, прийнятий в 2014-2015 роках для врегулювання ситуації на південному сході України.

Раніше глава делегації України в ТКГ висловив переконання, що Росія вже "втомилася" від війни на Донбасі, тому кроки з українського боку могли б дати "конкретні результати".



При цьому він підкреслив, що йому байдуже, як це відіб'ється на політичних позиціях президента РФ Володимира Путіна.

Також ми повідомляли, що на думку політичного аналітика Олександра Кочеткова "План спільних кроків" наданий українською стороною в ТКГ може запустити розпад України.



"До влади в ОРДЛО потраплять сепаратисти, але помірні - бойовики на кшталт загиблих« Моторола »навряд чи пройдуть. Хоча і помірні можуть розповідати про необхідність приєднання до Росії ... Ті, що стріляли з автоматів, не пройдуть, а ті, що" стріляли "словом - виявляться при владі", - упевнений Кочетков.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

Також Politeka повідомляла, що Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.