Средства массовой информации Казахстана и России активно комментируют международный

скандал, спровоцированный министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

Forbes со ссылкой на пресс-службу казахстанского премьера Аскара Мамина пояснил, почему к нему не

пустили украинского министра и посла Украины Петра Врублевского.

Встреча Владислава Криклия и главы правительства Казахстана Аскара Мамина должна была состояться 12 ноября. Одним из условий встречи была справка об отсутствии коронавируса у гостя.

Встреча не состоялась по вине украинской делегации.

«Казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства РК Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Однако в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась», - комментирует пресс-служба премьер-министра Казахстана. Там подчеркнули, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции для безопасности всех участников встречи необходимо соблюдать санитарные нормы.

Политолог Алексей Голобуцкий сообщил дополнительные подробности, раскрывающие суть скандала: «Услышав о том, что ПЦР-тесты должны быть не старше пяти суток, Криклий с Врублевским по старой привычке решили воспользоваться цветным принтером и исправить дату.

То ли их поймали непосредственно у принтера, или уже после служба безопасности обратила внимание на неуклюжую попытку подделки, факт остается фактом - обоим указали направление на Запад и немного на Север».

По состоянию на 23 ноября в Казахстане зарегистрировано более 126 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, в Украине количество заболевших превышает 333 тысячи.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль был вынужден лично приносить извинения казахстанскому премьеру из-за поведения Владислава Криклия. Народный депутат Александр Дубинский неоднократно публично обвинял Криклия в коррупции.

Он рассказал, как народные депутаты в присутствии премьер-министра заявляли о коррупционных действиях в Министерстве инфраструктуры.