Известный политический видеоблогер Сергей Корнак выдвинул версию, чем на самом деле объясняется долгое отсутствие президента Владимира Зеленского на рабочем месте.

Как известно, Владимир Зеленский заболел 9 ноября, но уже ровно через 14 дней объявил о выздоровлении. Именно этот факт и настораживает эксперта.

Корнак заметил, что 14 дней – это период подтверждения вируса, но никак не выздоровления. Он предполагает, что в действительности президент не болел.

По его мнению, это было сделано, чтобы президент мог с достоинством выйти из ситуации. Ведь именно тогда начались проблемы с Конституционным судом, из которых не было выхода. Верховная Рада впервые открыто проигнорировала законопроект, поданный президентом. Его просьбу парламент даже не стал рассматривать.

Между тем, КС сохранил достаточно рычагов, чтобы отменить земельную реформу, законопроект об игровых автоматах, люстрацию – ведь эти установления совершенно не соответствуют Конституции.

«Вот в чем заключалась болезнь Зеленского: надо было сделать какой-то финт, отвлечь внимание, и самое лучшее, что они придумали – президент слёг», - утверждает обозреватель.

Не в меньшей степени Корнака потрясло известие о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой украинским послом в США.

По его мнению, это связано со слухами, что избранный президент США Джо Байден планирует взять в государственный аппарат министра финансов при Порошенко – Наталью Яресько. Пока что это неподтвержденная информация.

Однако доподлинно известно, что Маркарова находится в хороших отношениях с Яресько.

«И поэтому надо назначать Оксану, чтобы улучшить отношения с США. Маркарова долго сотрудничала с различными инвестиционными фондами и МВФ, то есть якобы ей будет проще уговорить их дать нам кредиты», - объясняет комментатор.

По его выражению, такое назначение – просто «новый стендап от 95 квартала». Ведь любой посол – это в первую очередь дипломат. Его задача – налаживать отношения между державами, а не договариваться о кредитах.

«Я предполагал, что нам конец, но что такой - я не предполагал», - подытожил Сергей Корнак.

Ранее он предполагал, что Зеленский был госпитализирован из-за нервного срыва.

Сам президент из больницы рассказывал о своём состоянии.