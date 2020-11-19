Володимира Зеленського ізолювали через те, що у нього стався нервовий зрив, і він не знає, як керувати країною

Таку думку висловив підприємець і відеоблогер, а також політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Блогер підкреслив, що у Володимира Зеленського легка форма захворювання, але він зараз знаходиться в лікарні, а не у себе вдома, хоча вдома є всі умови і зв'язок. Крім того, він пояснив, що зараз діється з бюджетом в період пандемії, а також, як з ним справляється Зеленський.

"У реанімації не лежить, апарат не підключений. Ну і сидів би вдома, у нього не просто Приватна квартира, будинок, це держдача, тобто, це Житлове державне приміщення, розраховане на президентів. Є зв'язки, умови", - з непорозумінням говорить український блогер.

Також Корнак підкреслив, що кінець року, а саме ті 1,5 місяці, які залишилися, означає розрахунок зі справами. Йдеться про будівництво доріг, Міністерство охорони здоров'я, погашення боргів по заробітних платах, МВС і так далі.

"Всі платежі йдуть на кінець місяця, щоб закрити ті послуги, які держава набирала від населення, від зарплати і так далі. Діра в бюджеті у нас - 216 мільярдів гривень. Шляхом взяття боргів погасили 90 мільярдів", - зазначив підприємець.

Він підкреслив, що вся відповідальність за це лежить на плечах президента України. За словами блогера, новий глава Міністерства фінансів Кирило Шевченко відправлявся в Америку для вирішення питань з МВФ, але там "несподівано послали нафіг".

"У Зеленського нервовий зрив, тому що він не знає, що робити. Це людина, якій обіцяли:"ти йди в президенти, ми всі знаємо, все вирішуємо, все буде платитися". Але після візиту Шевченка до Америки, Америка дала зрозуміти, що вони не хочуть навіть чути про Зеленського", - зазначив Сергій Корнак.

Блогер заявив, що всі українці прекрасно розуміють, що Зеленський – це "провальна фігура" і він не може управляти державою. На думку Корнака, саме з цієї причини президента з його помічником відправили лікуватися у Феофанії.

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак пояснив, що в Україні не поважають підприємців, тому ніякої компенсації не буде.

Як повідомляла Politeka, підприємець Сергій Корнак заявив, що Михайло Саакашвілі зможе вплинути на українську політику.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський відповів українцям, які критикують його за його хворобу.