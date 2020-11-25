Политический видеоблогер Сергей Корнак прокомментировал результаты выборов во втором туре голосования в Грузии.

Как вспоминает эксперт, 31 октября в стране прошли парламентские выборы, на которых партия Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» подтасовала результаты и получила 48 процентов голосов избирателей. Согласно грузинскому законодательству, партия, набравшая 40 процентов голосов, имеет право назначать премьер-министра и формировать правительство.

Корнак указал, что современная Грузия – это парламентская республика, где президент имеет в основном представительские функции. Законодательная власть принадлежит парламенту, исполнительная – назначаемому им кабинету министров.

Комментатор напомнил, что после первого тура все партии, которые прошли однопроцентный барьер, объединились, отказавшись от мест в парламенте и потребовав от правящей «Грузинской мечты» перевыборов. Итоги выборов были признаны недействительными, а глава ЦИК Тамара Жвания – уволена.

«Ситуация патовая. В воскресенье прошел второй тур выборов, оппозиционные партии сняли всех своих кандидатов, и все 30 мандатов получила «Грузинская мечта». Явка на выборы была 16 процентов, вся страна бойкотировала этот тур. Ситуация сейчас зависит от стойкости грузинской оппозиции», - отмечает видеоблогер.

Согласно подсчётам Сергея Корнака, партия Иванишвили получила приблизительно 52 депутатских мандата, а по мажоритарной системе – все 80.

Он уверен, что ни в какой демократической стране одна партия не может контролировать 65 процентов парламента. Но вся Грузия находится под влиянием одного-единственного человека – пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.

«Он самый крупный акционер «Газпрома» и хозяин партии «Грузинская мечта». Уже восемь лет они руководят страной, ситуация очень сложная. Оппозиционные фракции держатся, но вы представляете, какую работу по подкупу сейчас будет проводить Иванишвили?», - говорит обозреватель.

Корнак уточняет: если удастся подкупить хотя бы две оппозиционные партии из четырёх существующих, то «Грузинская мечта» легко сформирует свой собственный парламент.

Грузинская общественность практически достигла точки кипения, что будет происходить дальше – покажет время.

Ранее этот блогер сравнивал борьбу с коронавирусом, которая идёт в Украине и в Грузии.

Также он высказывался в поддержку грузинской оппозиции.