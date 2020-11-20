У Грузії розгорнуті госпіталі для хворих коронавірусом, там вистачає місць і немає проблем з пандемією, в Україні такого немає

Таку думку висловив підприємець, а також блогер і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Сергій Корнак прокоментував ситуацію, яка зараз відбувається в Грузії. Він розповів, що вибори, які нещодавно пройшли в Грузії, визнали нелегітимними, в них відшукали ряд порушень.

"Рейтингові агентства Європи визнали грузинські вибори нелегітимними, які відбулися з порушеннями. Опозиція, яка набрала половину парламенту, жорстко заявила, що не входитимуть до парламенту. У Грузії-конституційна криза однозначно", - підкреслив відеоблогер.

Також він торкнувся теми з пеандемією коронавірусу, з якою також борються в Грузії, як і в інших країнах. За словами Корнака, Грузія - це невелика країна, точно небагата, але там всі громадяни застраховані, оскільки там є страхова медицина.

"Я подзвонив, кажу: "Скільки коштують у вас тести на ковид?" Кажуть:"Безкоштовно, приїжджаєш у відділення лікарні, де у тебе поліс. На наступний день тобі подзвонили або надіслали смс". У Грузії виділили окремий госпіталь для підступних хворих. Місць вистачає, проблем немає", - підкреслив підприємець.

За словами Сергія Корнака, в цій країні люди лікуються безкоштовно, а також там є окремі автомобілі "швидкої допомоги", які приїжджають і забирають хворих коронавірусом. Крім цього, блогер вирішив висловитися і в бік українського президента Володимира Зеленського, який нібито ненавидить людей.

"Він раптом перефарбувався і став ненавидіти українців. За что? За те, то ми за нього проголосували? Всі за бабки, тести - 1600 гривень або 10 днів чекай, в лікарню лягти неможливо. С*ка, що це, фашисти, чи що? У мене таке відчуття, що нас з вами вирішили знищити", - з обуренням підкреслив підприємець.

Нагадаємо, що відеоблогер Сергій Корнак розповів, що держава не підтримує підприємців і знищує бізнес.

Як повідомляла Politeka, підприємець Сергій Корнак пояснив, як екс-глава Грузії Михайло Саакашвілі може вплинути на українську політику.

Також Politeka писала, що Сергій Корнак висловив свою думку щодо міст України, які відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня.