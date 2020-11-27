В новом ролике блога «Чаплыга без вопросов» политический аналитик Михаил Чаплыга затронул тему внешнего управления нашей страной

Он сослался на лекцию Романа Ващука, бывшего канадского посла в Украине и этнического украинца, об особенностях внешнего управления.

«Эта открытая лекция посла Канады для меня очень интересна и удивительна тем, что это страна Содружества. То есть 3-4 года назад Британия ушла из публичного пространства, и когда британцам необходимо что-то сказать, они делают это через послов», - говорит Михаил Чаплыга.

Больше всего удивило эксперта, что посол, оказавшись настоящим по-своему патриотичным украинцем, пошел против системы и вскрыл всю ее подноготную. Так, например, он спрашивал, зачем сделали всеобщую декларацию на полтора миллиона штук, если рассчитывали 300. И теперь эти декларации используют в грязной борьбе между политиками.

«Он рассказывает, почему это происходит. Он рассказал и про МВФ, который навязал эти тарифы, и что такое структурный диктат», - продолжает аналитик.

Однако, что касается самой лекции, он советует ознакомиться с ней в оригинале. Чаплыга же ссылается на недавние примеры.

По его мнению, Джордж Сорос долгое время «спал», а проснулся тогда, когда Конституционный суд Германии запретил эмиссию денег и выстраивание пирамиды внутреннего долга.

Его новое «пробуждение» произошло через полгода, когда Венгрия и Польша воспротивились требованию ЕС на установление «верховенства права» (по сути – внешнего управления) для получения денег на развитие экономики. Именно эти страны встали на защиту своей субъектности.

Такое же «верховенство права» есть и в Украине, только здесь оно называется «антикоррупционной инфраструктурой», которая навязана нашей стране с той же целью – ради внешнего управления.

«Только почему-то в Польше и Венгрии родилась субъектность, а наши стоят в позе «зю»,. Кстати, именно польский и венгерский политические режимы Сорос назвал кровавым и коррупционными», - подытожил Михаил Чаплыга.

Ранее он называл сумму, необходимую для закрытия дыры в государственном бюджете.

Также он объяснил, почему считает, что бюджетный дефицит обернётся геноцидом украинцев.