Политический видеоблогер Сергей Корнак пообщался с депутатом Верховной Рады Ильёй Кивой и задал ему ряд вопросов

В первую очередь речь зашла о количестве и качестве украинских чиновников.

«В нашей жизни всё оценивается по результату и качеству того, что эти чиновники производят. И если сегодня наша страна находится на дне, с уничтоженными экономикой, здравоохранением и промышленностью, то какой смысл в государственной власти, если простой человек остаётся незащищенным в нашей стране?», - говорит Кива.

Он уверен: изменить ситуацию удастся только в том случае, если люди будут бояться идти на государственную службу. Работа чиновника должна быть сопряжена с тяжёлой и страшной ответственностью, иначе не получится реформировать страну.

«Госслужащий должен ночью просыпаться в холодном поту и думать: а ничего ли я не нарушил? А везде ли я поставил запятые? А вовремя ли я пришел на работу? Пока по жилам чиновников не будет течь страх, и мы не создадим систему наказания, в нашей стране ничего меняться к лучшему не будет», - продолжает народный депутат.

Он приводит в пример события 1930-х годов. Да, власть тогда допустила множество перегибов, но результатами стали индустриальный расцвет и победа в последующей войне.

На вопрос о невыполнении обещаний Зеленского по поводу посадок коррупционеров политик вспоминает статью советского уголовного кодекса: расстрел за хищение народной собственности.

«А государственная собственность – это и есть собственность народа. Пока подобные статьи не появятся в нашем кодексе, боюсь, ничего не изменится. Первые два приведенных в действие приговора уже смогут поменять ситуацию на корню. Люди начнут думать: а стоит ли им приходить на эту работу?», - подытожил Илья Кива.

Ранее Сергей Корнак призвал снизить налоговое давление на малый бизнес.

Также он назвал «геноцидом» наполнение бюджета за счёт повышения тарифов.