Діра в державному бюджеті України становить 300 мільярдів гривень, тому поповнювати його будуть податками

Свою думку щодо цього висловив український підприємець і відеоблогер Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Сергій Корнак пояснив, що зараз діється з платежами до державного бюджету і з його дохідною частиною. Корнак припустив, що може зробити уряд, щоб заповнити бюджет і закрити величезну дірку в ньому.

"Дірка в бюджеті становить 300 мільярдів гривень-цифра дика. На кінець року Уряд планує зібрати податки на 110 мільярдів гривень, тобто, по 55 мільярдів гривень на місяць. Це оптимістична стаття доходів, при всій викрутці бізнесу може бути 120 мільярдів", - розповів Сергій Корнак.

За словами Корнака, щоб запобігти виходу людей на різного роду мітинги, уряд виплатить пенсії і зарплати бюджетникам. Корнак підкреслив, що більше українська влада не зможе нікому нічого виплатити фізично.

"Найбільша стаття доходів стає податки з ЖКГ, дика ситуація. У нас 7 мільйонів заробітчан, але їхні сім'ї та діти живуть тут, як заручники. Ти поїхав на роботу, тобі все одно треба передавати бабки сім'ї. Як можна ці бабки у твоєї родини? Єдиний хороший варіант-підняти тарифи ЖКГ", - припустив Сергій Корнак.

Корнак також підкреслив, що до Верховної Ради подали законопроект з приводу колекторського виконання забору грошей. У такому випадку компанії колекторів будуть оснащувати, щоб у разі несплати за квартиру в українців відбирати житла.

"Скрізь засідка, все передбачено. Тому поповнення бюджету в теплі зимові місяці-це податки ЖКГ. У будь-якому випадку виграти суди з ними не вдасться, відключити свої квартири від тепла теж не вдасться. Це називається "геноцид", забирають останнє", - додав Сергій Корнак.

Нагадаємо, що відеоблогер Сергій Корнак розповів про бюджет України, який мають ухвалити до кінця цього року.

Як повідомляла Politeka, Сергій Корнак вважає, що хвороба Володимира Зеленського придумана спеціально, щоб уникнути скандалу з КСУ.

Також Politeka писала, що блогер Сергій Корнак закликав українців готуватися до жорсткого локдауну в країні.