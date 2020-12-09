Политический видеоблогер Сергей Корнак напомнил, что одним из лозунгов предвыборной кампании Владимира Зеленского было обещание создать орган, единолично уполномоченный контролировать и регулировать работу бизнеса

Таким учреждением должно было стать Бюро финансовых расследований, но на заседании фракции «Слуги народа» данный законопроект прослушали и «похоронили».

При этом практически каждое силовое ведомство Украины имеет право тем или иным способом воздействовать на предпринимателей: контролировать, инспектировать, а порой даже запугивать и шантажировать.

В последние годы к МВД, налоговой полиции и прокуратуре добавились новые службы – ГБР, НАБУ и САП.

«Мы насчитали более восьми контор, которые могут прийти в любое финансовое учреждение, частную фирму, кафе или международную компания и арестовать счета, сотрудников, изъять документы и просто потопить бизнес. И доказать в суде свою правоту невозможно. Именно поэтому ни один заграничный инвестор не приходит в Украину», - рассказывает Сергей Корнак.

По сути, в нашем государстве бизнесом руководит не тот, кто талантлив и умен, а тот, у кого есть крыша и кто умеет договариваться.

Первыми финансовую полицию и подобные департаменты открыли англичане, но в созданном ими бюро финансовых расследований работает лишь семь человек. У нас же в стране, в каждом правоохранительном органе работает от 5 до 40 тысяч человек.

««Слуги народа»» во главе с Зеленским просто послали этот проект создания единого контролирующего органа к чертям. У него нет желания бороться с коррупцией, у него даже нет возможности ее возглавить. Он просто сторонний игрок», - подытожил Сергей Корнак.

Ранее этот блогер выступил за сокращение чиновничьего аппарата в сфере здравоохранения.

Также Корнак призвал взять пример с Китая в области создания благоприятных условий для малого бизнеса.