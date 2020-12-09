Политический аналитик Руслан Бортник прокомментировал новое постановление Верховной Рады об электронном декларировании имущества и доходов.

На прошлой неделе Верховная Рада попыталась найти конституционное решение создавшегося кризиса, и приняла постановление о перезапуске декларирования.

Как отмечает Бортник, сегодня уже никто не говорит о роспуске Конституционного суда Украины или о признании решения КСУ юридически ничтожным, как предлагал президент.

Обозреватель напомнил, что ранее уголовное наказание за отсутствие деклараций или предоставление недостоверной информации не превышало штрафа в 40-50 тысяч гривен, общественных работ или же лишения свободы до двух лет.

«Скажем, украли вы два миллиона. Заплатили штраф 40 тысяч и все, свободно гуляйте. Вы чистый человек, можно даже участвовать в президентских выборах. Есть еще ограничение на занятие некоторых должностей, но их совсем немного», - рассказывает Бортник.

Хорошо, что Верховная Рада нашла продуктивный и конституционный выход из ситуации, считает политолог. По его мнению, это предотвратит конституционный кризис, а КСУ сможет возобновить свою работу.

На данный момент четверо судей отказываются принимать участие в работе суда, тем самым лишая его заседания необходимого кворума. Остаются нерешенными вопросы электронного декларирования судей и конфликта между антикоррупционными органами и Конституционным судом.

«Риск возникновения нового конституционного кризиса сохраняется, и достаточно значительный, но ситуацию пока удалось стабилизировать. Скорее всего, Офис президента надеется заполнить недостающие вакансии и найти новый баланс в этом государственном органе», - продолжает эксперт.

Он подчёркивает, что решение КСУ в принципе не касалось ключевых моментов борьбы с коррупцией.

«Конституционный суд не трактовал и не трогал статьи, которые касаются подкупа или дачи взятки, незаконного обогащения или злоупотребления властью. Все это оставалось действующим. Никто не мешал, не мешает и не будет мешать делать свою работу антикоррупционным органам», - подытожил Руслан Бортник.

Ранее он давал прогноз относительно последствий карантина.

Также Бортник указал на проблему бюджетного дефицита.