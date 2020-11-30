Українському уряду потрібно щось робити, інакше дефолт неминучий

Таку думку висловив український політолог Руслан Бортник на своєму каналі в YouTube.

Руслан Бортник проаналізував рішення української влади підвищити соціальні виплати громадянам. Бортник пояснив, чи може таке рішення вплинути на бюджет і привести до дефолту при дефіциті державного бюджету країни.

"Сам бюджет, дійсно, переживає кризу. Більше того, мені здається, ця криза має і фінансову, і політичну, і психіатричну складову. А міністр фінансів... Я не впевнений, що він до кінця правильно розуміє цю ситуацію і він здатний розібратися", - вважає Руслан Бортник.

Бортник розповів, що цього року влада змогла поліпшити ситуацію з дефіцитом бюджету за допомогою зовнішніх запозичень. Політолог підкреслив, що покрити вдалося тільки 1/3 частину за допомогою позичень у МВФ, інших кредиторів і на приватних ринках

"Досі уряд, незважаючи на всі наші пропозиції, не розробив механізм, при якому українські борги могли б у вільному режимі купити українські громадяни. Досі немає фінансової реформи. У той же час говорити про дефолт досить складно, я думаю, що дефолту не буде", - упевнений Руслан Бортник.

Бортник вважає, що дефолт може призвести до політичних і економічних проблем. Якщо в Україні буде економічний дефолт, то парламент може повністю помінятися. Але при економічному дефолті, впевнений Бортник, дефіцит бюджету буде рости.

"Частину боргів треба секвеструвати, частину боргів треба реструктуризувати, тобто, перенести виплати по них для того, щоб зняти тяжкість з державного механізму, інакше дефолт неминучий", - пояснив Руслан Бортник.

Нагадаємо, що політолог Руслан Бортник прокоментував закупівлю безкоштовної вакцини від коронавірусу.

Як повідомляла Politeka, Руслан Бортник висловив свою думку щодо відмови деяких мерів від дотримання карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що Руслан Бортник прокоментував бюджет, який ухвалили на наступний рік.