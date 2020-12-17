На замену министру здравоохранения Максима Степанова на Банковой готовят советника главы Офиса президента Михаила Пасечника

Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на собственные источники.

В статье рассказывается о том, как сеть аптек «Фалби», принадлежащая Пасечнику, взяла кредит в государственном «Укрэксимбанке», а потом обанкротилась. Долг «Фалби» перед госбанком составлял почти 1 млрд. гривен, который из должника пытались выбить в ходе длительных судебных тяжб.

«Вся эта эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года Укрэксимбанку удалось продать имущество задолжавшей миллиард компании…всего за 185 миллионов. Таким образом, Михаилу Пасечнику ( который к тому моменту уже, похоже, числился внештатным советником Ермака) удалось выйти сухим из воды», - сообщает издание.

Михаил Пасечник дважды возглавлял Гослекслужбу. Впервые в 2002-2003 году, а потом при министре здравоохранения Олеге Мусие в 2014-2015 годах. По информации издания, Михаил Пасечник считается ставленником группы одного из самых влиятельных фармацевтов страны – президента Ассоциации фармпроизводителей Украины Петра Багрия, который, по слухам, и пролоббировал его назначение в Гослекслужбу в 2014 году.

«В группу Багрия входит одесский завод «Интерхим», который оказался в центре наркотического скандала. Одесситы уже долгое время производят препарат кодтерпин, содержащий наркотическое вещество кодеин. Это позволило безобидным, на первый взгляд, противокашлевым таблеткам стать «аптечным наркотиком» №1 в Украине. Поговаривают, что из них без особого труда можно изготовить дезоморфин, известный в среде экстремальных любителей кайфа, как «крокодил», - говорится в статье.

Когда главе Минздрава Мусию предложили наладить нормальный учет кодеиносодержащих препаратов, Гослекслужба даже делала вид, что создает такую систему учета, но когда на должность пришел Пасечник, этот вопрос положили в долгий ящик. Получается, что на активное распространение наркосодержащего препарата попросту закрыли глаза, отмечают журналисты.

«Впервые возглавить Министерство здравоохранения может не просто человек, замеченный в нечистых схемах (таких бывало немало и в прежние годы), а рьяный сторонник направления, которое мировая медицина считает близким к шарлатанству. Ведь Михаил Пасечник, ранее владевший обанкротившейся сетью аптек «Фалби» и дважды возглавлявший Государственную службу по лекарственным средствам, является автором книг, пропагандирующих гомеопатию - на государственном посту он всячески приветствовал и продвигал ее развитие в Украине», - говорится в статье.